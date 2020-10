Si rifiuta di indossare la mascherina poi estrae un coltello e aggredisce uno sconosciuto (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’uomo è entrato in un bar senza mascherina, dopo una discussione con la cassiera che lo aveva invitato ad uscire dal locale, lo scontro con un cliente che aveva scambiato per il buttafuori. Gli spintoni poi il coltello. È accaduto a Terni, un uomo è entrato in un bar senza mascherina, la cassiera lo ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’uomo è entrato in un bar senza, dopo una discussione con la cassiera che lo aveva invitato ad uscire dal locale, lo scontro con un cliente che aveva scambiato per il buttafuori. Gli spintoni poi il. È accaduto a Terni, un uomo è entrato in un bar senza, la cassiera lo ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

