Rt | Puglia 1 | 02 Indice di trasmissibilità corona virus

Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell'Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.02 (sette giorni fa era 1.06) oltrepassando la soglia di guardia. L'Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l'1 in altre 11 regioni. Il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità confermano «un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva. Sono stati riportati complessivamente 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede l'individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva ...

Nel monitoraggio settimanale dell’Iss del ministero della salute si legge che “questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolasti ...

Covid, Sicilia tra le regioni con l'indice di contagio più alto

Sono il Piemonte (1,22), la Campania con (1,19) e la Sicilia con (1,19) le tre regioni con l’indice di contagio più alto. In tutto, le regioni che hanno superato il valore soglia di uno o che lo hanno ...

Nel monitoraggio settimanale dell'Iss del ministero della salute si legge che "questa settimana sono stati segnalati anche 14 focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolasti ...