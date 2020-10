Petra De Sutter è la prima ministra transgender in Europa (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex eurodeputata dei Verdi Petra De Sutter è entrata nella storia con la sua nomina a nuovo vice primo ministro belga, diventando così la prima transgender a ricoprire un incarico di questo tipo in Europa. LEGGI ANCHE: Bambino morto a Napoli: “Anche altri coetanei conoscevano l’uomo incappucciato” Da Trump a Bolsonaro, i capi di Stato … L'articolo Petra De Sutter è la prima ministra transgender in Europa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ex eurodeputata dei VerdiDeè entrata nella storia con la sua nomina a nuovo vice primo ministro belga, diventando così laa ricoprire un incarico di questo tipo in. LEGGI ANCHE: Bambino morto a Napoli: “Anche altri coetanei conoscevano l’uomo incappucciato” Da Trump a Bolsonaro, i capi di Stato … L'articoloDeè lainproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Petra Sutter In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro Il Post Belgio. Il nuovo premier del Paese è il liberale fiammingo Alexander De Croo

Dopo 500 giorni dalle elezioni generali in Belgio sette partiti hanno negoziato un nuovo accordo di governo nominando Alexander De Croo nuovo primo ministro. De Croo è un liberale fiammingo e figlio d ...

Belgio, Petra De Sutter prima storica vicepremier e ministra trans d’Europa

Eletta nelle liste dei Verdi fiamminghi, nel 2019 parlamentare europea e presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la 57enne Petra De Sutter ha prestato ieri ...

