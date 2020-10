Paolucci attacca Di Maria | “Riesce ad essere uno e centomila”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Presidente Di, se sia legittimo giuridicamente che il “mutato quadro politico” possaricompreso tra le “motivate ragioni” che consentono la revoca dei consiglieri ASI (che hai utilizzato per sostituire Margherita Giordano) è questione che lasciamo ai diretti interessati. Politicamente è invece importante che Tu hai – con questo atto e con queste motivazioni – conclamato per la prima volta la Tua ufficiale appartenenza al centrosinistra. Perché, sebbene fosse notorio agli addetti ai lavori che hai sostenuto in campagna elettorale alcuni candidati del Presidente De Luca, nessuna posizione ufficiale è stata presa da Te in occasione della campagna elettorale”. Inizia così una nota a firma di Federico ...