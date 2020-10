Palermo-Potenza, per vincere serve più freschezza: Silipo e Corrado sono pronti. La strategia di Boscaglia… (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Servono forze fresche al Palermo. Per iniettare benzina verde nel motore di una squadra che a Teramo è apparsa un po’ ingolfata atleticamente".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla prossima gara del Palermo, D'altra parte, domenica pomeriggio contro il Potenza di Mario Somma, i rosanero sono chiamati a riscattare la brutta prestazione - spenta e opaca - messa in scena la scorsa settimana in Abruzzo. Ad oggi, l'idea di Boscaglia è quella di inserire un paio di giovani che in quel di Teramo, subentrando, sono apparsi più brillanti di qualche titolare. Ragion per cui Niccolò Corrado e Andrea Silipo ad oggi sono seriamente candidati ad indossare una maglia da ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Servono forze fresche al. Per iniettare benzina verde nel motore di una squadra che a Teramo è apparsa un po’ ingolfata atleticamente".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla prossima gara del, D'altra parte, domenica pomeriggio contro ildi Mario Somma, i rosanerochiamati a riscattare la brutta prestazione - spenta e opaca - messa in scena la scorsa settimana in Abruzzo. Ad oggi, l'idea di Boscaglia è quella di inserire un paio di giovani che in quel di Teramo, subentrando,apparsi più brillanti di qualche titolare. Ragion per cui Niccolòe Andreaad oggiseriamente candidati ad indossare una maglia da ...

