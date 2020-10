Nicki Minaj dà alla luce suo figlio: il marito le fa una sorpresa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nicki Minaj ha partorito il suo primogenito e il marito le ha voluto fare una sorpresa a dir poco inaspettata. Lo stupore della cantante. Lei dà alla luce il primo… Questo articolo Nicki Minaj dà alla luce suo figlio: il marito le fa una sorpresa è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha partorito il suo primogenito e ille ha voluto fare unaa dir poco inaspettata. Lo stupore della cantante. Lei dàil primo… Questo articolodàsuo: ille fa unaè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

louissmilex : comunque continuo a non vedere nessuno parlare del fatto che nicki minaj il 30 sia diventata madre - willycuba65 : RT @VanityFairIt: La rapper #NickiMinaj ha dato il benvenuto al primo figlio. E il marito Kenneth Petty è uscito dal carcere per assistere… - gianluravazzone : RT @VanityFairIt: La rapper #NickiMinaj ha dato il benvenuto al primo figlio. E il marito Kenneth Petty è uscito dal carcere per assistere… - rediquadrirosso : RT @carlhoe_: il figlio di Nicki Minaj appena nato - stanzasingola2 : allora ricapitoliamo pt.2: -è nata la figlia degli zigi -chiara ferragni è incinta -è nato/a la figlia/o di nicki m… -

Nicki Minaj ha partorito il suo primogenito e il marito le ha voluto fare una sorpresa a dir poco inaspettata. Lo stupore della cantante. Lei dà alla luce il primo figlio, lui esce dal carcere in cui ...

La cantante ha dato alla luce il suo primo figlio con il marito Kenneth PettyNicki Minaj è diventata mamma. Secondo un rapporto del sito web di gossip americano, TMZ, la cantante rap avrebbe partorito ...

Nicki Minaj ha partorito il suo primogenito e il marito le ha voluto fare una sorpresa a dir poco inaspettata. Lo stupore della cantante. Lei dà alla luce il primo figlio, lui esce dal carcere in cui ...La cantante ha dato alla luce il suo primo figlio con il marito Kenneth PettyNicki Minaj è diventata mamma. Secondo un rapporto del sito web di gossip americano, TMZ, la cantante rap avrebbe partorito ...