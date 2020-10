In Polonia ministro dell'Istruzione il professore per cui i gay 'non sono uguali alle persone normali'" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Neanche il tempo di prestare giuramento che il nuovo governo polacco già sta facendo discutere e mostra un ulteriore spostamento verso destra e fa presagire una svolta ancora più reazionaria per ... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 ottobre 2020) Neanche il tempo di prestare giuramento che il nuovo governo polacco già sta facendo discutere e mostra un ulteriore spostamento verso destra e fa presagire una svolta ancora più reazionaria per ...

270349 : RT @270349: Il vaccino è una truffa! Il ministro polacco: noi non ci caschiamo! Casualmente la Polonia è fra gli stati meno colpiti dal cor… - trimpa48 : RT @matteodellaglio: @giuliaselvaggi2 Se scopri che in Bielorussia e in Polonia arrestano e massacrano persone che manifestano - rispettiva… - FarsettiM : 'L'eurodeputata tedesca, femminista, ex ministro della Giustizia,Katarina Barley,chiede che la Polonia e l'Ungheria… - matteodellaglio : @giuliaselvaggi2 Se scopri che in Bielorussia e in Polonia arrestano e massacrano persone che manifestano - rispett… - enricovik : RT @ParcodiGiacomo: L'inchiesta di @FedeCenci per @iFamNewsIT sulle persecuzioni dei #cristiani in #Polonia diventa un'interrogazione del d… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia ministro In Polonia ministro dell'Istruzione il professore per cui i gay "non sono uguali alle persone normali" EuropaToday Perché Kaczynski è uscito dall'ombra

In Polonia arrivano i ministri lottatori. Il leader del PiS sta ridisegnando il governo per placare le lotte dentro alla maggioranza e spingere la sua politica ancora più a destra ...

In Polonia record di contagi: 1.967 nuovi casi in un giorno

Martedì sono state annunciate nuove restrizioni nelle zone più colpite, con il governo che ha ordinato la chiusura di ristoranti e bar entro le 22:00.

In Polonia arrivano i ministri lottatori. Il leader del PiS sta ridisegnando il governo per placare le lotte dentro alla maggioranza e spingere la sua politica ancora più a destra ...Martedì sono state annunciate nuove restrizioni nelle zone più colpite, con il governo che ha ordinato la chiusura di ristoranti e bar entro le 22:00.