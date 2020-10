Hilary Swank su Boys Don’t Cry: "Oggi un sacco di attori trans sarebbero meglio di me" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Hilary Swank appOggia le nuove regole di inclusività imposte dall'Academy e ritiene che Oggi Boys Don't Cry sarebbe interpretato meglio da un attore trans. Nel 1993 Hilary Swank ha conquistato un Oscar per il ruolo dell'adolescente trans Brandon Teena in Boys Don't Cry, ma riflettendo sul cambiamento dei tempi ammette che Oggi un attore trans sarebbe più adatto di lei. Parlando del film, ispirato a una tragica storia vera, Hilary Swank ha dichiarato a Variety: "Vent'anni fa i trans non se ne andavano in giro a dire 'Hey, sono trans.' Ventun'anni dopo non solo i trans ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020)appa le nuove regole di inclusività imposte dall'Academy e ritiene cheDon't Cry sarebbe interpretatoda un attore. Nel 1993ha conquistato un Oscar per il ruolo dell'adolescenteBrandon Teena inDon't Cry, ma riflettendo sul cambiamento dei tempi ammette cheun attoresarebbe più adatto di lei. Parlando del film, ispirato a una tragica storia vera,ha dichiarato a Variety: "Vent'anni fa inon se ne andavano in giro a dire 'Hey, sono.' Ventun'anni dopo non solo i...

