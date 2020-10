Garavelli: «Più contagi in Campania perché era rimasta vergine dopo la prima ondata» (Di venerdì 2 ottobre 2020) dopo l’allarme lanciato dal Cotugno sui numeri dei ricoveri e quello abbastanza palese sui numeri dei contagi in Campania Repubblica intervista Pietro Luigi Garavelli, direttore di Malattie infettive all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che sottolinea una differenza fondamentale anche se talvolta ignorata «I test danno una valutazione epidemiologica per identificare i focolai, ma non hanno rilevanza clinica» Il che significa che se una persona risulta positiva significa che è contagiato, ma non per forza malato. Il suo commento nasce proprio dai numeri terrificanti della Campania anche ieri prima per percentuale di positivi. Il tampone indica che sei contagiato, ma per essere malati dunque bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020)l’allarme lanciato dal Cotugno sui numeri dei ricoveri e quello abbastanza palese sui numeri deiinRepubblica intervista Pietro Luigi, direttore di Malattie infettive all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che sottolinea una differenza fondamentale anche se talvolta ignorata «I test danno una valutazione epidemiologica per identificare i focolai, ma non hanno rilevanza clinica» Il che significa che se una persona risulta positiva significa che èato, ma non per forza malato. Il suo commento nasce proprio dai numeri terrificanti dellaanche ieriper percentuale di positivi. Il tampone indica che seiato, ma per essere malati dunque bisogna ...

