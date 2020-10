Fiorentina-Sampdoria, Verre eroe della serata: “Dimostrato di essere squadra, vi racconto il gol” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primo successo stagionale per la Sampdoria di Claudio Ranieri che espugna il Franchi di Firenze superando la Fiorentina per 2-1.Serie A, Fiorentina-Sampdoria 1-2: secondo k.o. di fila per i viola, magia di Verre e Ranieri torna a sorridereI blucerchiati hanno ritrovato quella grinta e quella cattiveria che li aveva contraddistinti nel finale della scorsa stagione reagendo così alle prime due cadute stagionali. L'eroe della gara è stato Valerio Verre che, entrato a partita in corso, ha realizzato una rete davvero da applausi e regalato ai suoi i primi tre punti stagionali. L'ex centrocampista di Palermo e Verona, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Partenza inspiegabile ma oggi abbiamo dimostrato ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primo successo stagionale per ladi Claudio Ranieri che espugna il Franchi di Firenze superando laper 2-1.Serie A,1-2: secondo k.o. di fila per i viola, magia die Ranieri torna a sorridereI blucerchiati hanno ritrovato quella grinta e quella cattiveria che li aveva contraddistinti nel finalescorsa stagione reagendo così alle prime due cadute stagionali. L'gara è stato Valerioche, entrato a partita in corso, ha realizzato una rete davvero da applausi e regalato ai suoi i primi tre punti stagionali. L'ex centrocampista di Palermo e Verona, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Partenza inspiegabile ma oggi abbiamo dimostrato ...

