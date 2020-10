Fiorentina-Sampdoria | Ranieri | “Ho visto la squadra del post lockdown | giusto rinviare la gara del Genoa”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “I ragazzi hanno riso alla grande dopo le prime due partite. Mi è sembrata di rivedere lacompatta, che non si dà mai per vinta nonostante gli errori, vista nel”. Così Claudiodopo la vittoria per 2-1 della suasul campo della. In campo dal 1’, nonostante le voci di mercato, Ramirez. “Ho un bellissimo rapporto con lui, gli ho chiesto se fosse preoccupato e ha riso da campione. Se rimarrà non lo so, il mercato dopo l’inizio del campionato è una cosa brutta. Le operazioni si chiudono sempre negli ultimi giorni, non permette a noi allenatori di lavorare bene – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, pur ritenendosi ...