F1 e Honda | da Ginther a Senna e Verstappen | una storia di successi

Motorsport.com, Edizione: Italia

Nel 1964 Honda decise di entrare in Formula 1 con un team tutto suo, tutto giapponese, eccezion fatta per il pilota. Richie Ginther, Honda Photo by: Motorsport Images Divenne l'unica squadra - assieme ...52 Gran Premi disputati, 3 giri veloci, 14 podi, una vittoria, concittadino e amico di Graham Hill, diventando il suo punto di riferimento. Un pilota che ha guidato per Ferrari, Scarab, BRM, Lotus, H ...