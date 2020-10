Elettra Lamborghini diventa un fumetto (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La Dea del Ritmo”, sarà infatti la protagonista di una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare. Si intitola Elettra Lamborghini (Credits Cosimo Buccolieri) e la Dea del Ritmo il primo libro ufficiale di Elettra Lamborghini, in uscita il 29 ottobre per la casa editrice BeccoGiallo. Elettra sarà infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi, una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare. L’attitudine e il carattere di Elettra Lamborghini ne fanno il volto perfetto per un fumetto. L’idea di ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La Dea del Ritmo”, sarà infatti la protagonista di una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare. Si intitola(Credits Cosimo Buccolieri) e la Dea del Ritmo il primo libro ufficiale di, in uscita il 29 ottobre per la casa editrice BeccoGiallo.sarà infatti la protagonista di unper ragazzi, una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare. L’attitudine e il carattere dine fanno il volto perfetto per un. L’idea di ...

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - 73_Ros : RT @geroz_: Stavo guardando su Instagram le foto della villa dove si è sposata Elettra Lamborghini e all’improvviso... LUI?? - Spiralwavemood : RT @robertatalia_: In che senso Elettra Lamborghini ha una sorella che non ha invitato al matrimonio? Cosa può succedere per non invitare t… - xHouis : ENZO MICCIO E ELETTRA LAMBORGHINI CHE FANNO UNA PUBBLICITÀ INSIEMEE MIGLIOR CONTENUTO DI SEMPRE - stanzasingola2 : allora ricapitoliamo pt.2: -è nata la figlia degli zigi -chiara ferragni è incinta -è nato/a la figlia/o di nicki m… -