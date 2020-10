Coronavirus: salgono casi in Russia, oltre quota 9.000 (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 02 OTT - La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 9.412 nuovi casi di Coronavirus, ovvero il numero più alto dallo scorso 1° giugno. Sempre nell'ultimo giorno, poi, 186 persone sono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 02 OTT - Lanelle ultime 24 ore ha registrato 9.412 nuovidi, ovvero il numero più alto dallo scorso 1° giugno. Sempre nell'ultimo giorno, poi, 186 persone sono ...

(ANSA) - MOSCA, 02 OTT - La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 9.412 nuovi casi di coronavirus, ovvero il numero più alto dallo scorso 1° giugno. Sempre nell'ultimo giorno, poi, 186 persone sono ...

Coronavirus, ASL Viterbo: 8 casi accertati nella giornata di oggi, 3 a Nepi, 2 a Civita Castellana, 2 a Viterbo e 1 a Ronciglione

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 661 di cui 40 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Nella giornata ...

