Coronavirus, Conte: “Per ora no all’obbligo di mascherine all’aperto” (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – L’obbligo di mascherine all’aperto “e’ una decisione che il governo non ha preso”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del consiglio europeo. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – L’obbligo di mascherine all’aperto “e’ una decisione che il governo non ha preso”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del consiglio europeo.

