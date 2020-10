Cashback di stato | cosa non è ancora chiaro

Leggi su yeslife

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildi, misura introdotta per incentivare l’uso della moneta elettronica al posto del cash, è quasi realtà ma non tutto èe definito. Il c.d. decreto di agosto ha previsto ilcome misura anti cash con lo scopo finale di contrastare l’evasione fiscale e in pratica si tratta della restituzione di credito per … L'articolodinon èproviene da YesLife.it.