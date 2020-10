Brexit, ancora fumata nera: parti lontane su pesca e aiuti di Stato (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – ancora una fumata grigia a Bruxelles dopo il nono ciclo di negoziati tra Regno Unito e Unione europea per trovare un accordo per i rapporti dopo l’uscita del Paese dall’Ue. Fredde le posizioni dei due capo negoziatori dopo gli incontri di oggi. David Frost, il rappresentante del Governo Johnson si è detto “preoccupato” visto il poco tempo a disposizione e chiude a una possibile soluzione entro il Consiglio europeo del 15 ottobre. Per Frost ci sono stati “progressi limitati” sui dossier ancora aperti tra le parti: i meccanismi di concorrenza, gli aiuti di Stato e in particolare “la pesca, rispetto al quale il gap fra noi resta sfortunatamente ancora molto grande e senza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –unagrigia a Bruxelles dopo il nono ciclo di negoziati tra Regno Unito e Unione europea per trovare un accordo per i rapporti dopo l’uscita del Paese dall’Ue. Fredde le posizioni dei due capo negoziatori dopo gli incontri di oggi. David Frost, il rappresentante del Governo Johnson si è detto “preoccupato” visto il poco tempo a disposizione e chiude a una possibile soluzione entro il Consiglio europeo del 15 ottobre. Per Frost ci sono stati “progressi limitati” sui dossieraperti tra le: i meccanismi di concorrenza, glidie incolare “la, rispetto al quale il gap fra noi resta sfortunatamentemolto grande e senza ...

