Barcellona, Pjanic: “Sarà una bella emozione tornare a Torino contro la Juventus” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Sarà una bella emozione tornare a Torino. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium. Non vedo l’ora di rivedervi presto”. Miralem Pjanic si scontrerà ben presto con la sua ex squadra, visto che la Juventus è stata sorteggiata insieme al suo nuovo club, il Barcellona, nel girone di Champions League. Il centrocampista bosniaco tornerà dunque all’Allianz Stadium e per lui sarà emozionante. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Sarà una. Anche perché ho sempre amato con tutto il cuore vincere allo Juventus Stadium. Non vedo l’ora di rivedervi presto”. Miralemsi scontrerà ben presto con la sua ex squadra, visto che la Juventus è stata sorteggiata insieme al suo nuovo club, il, nel girone di Champions League. Il centrocampista bosniaco tornerà dunque all’Allianz Stadium e per lui sarà emozionante.

