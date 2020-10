Atac e la truffa dei falsi certificati di malattia: il giallo del pediatra arabo (Di venerdì 2 ottobre 2020) truffa ai danni dell’Atac: sarebbero almeno una ventina i dipendenti ad aver consegnato certificati di malattia falsi. I referti non sarebbero stati scritti dal medico, ma riportano il timbro di un pediatra arabo. L’inchiesta, avviata dall’azienda dei traporti capitolina Atac, ha portato alla luce una truffa legata a centinaia di certificati di malattia falsi presentati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020)ai danni dell’: sarebbero almeno una ventina i dipendenti ad aver consegnatodi. I referti non sarebbero stati scritti dal medico, ma riportano il timbro di un. L’inchiesta, avviata dall’azienda dei traporti capitolina, ha portato alla luce unalegata a centinaia didipresentati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Una marea di certificati di malattia, tutti uguali e con lo stesso timbro, ma non con la stessa grafia. Si rischia uno scandalo all'Atac, la municipalizzata romana dei trasporti, che conta ...

