Adua Del Vesco si lascia andare | rivelazione choc su Massimiliano Morra

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - miawintr : Mi spiegate perché Adua ha detto una cosa del genere? Come se avesse risentimento e rabbia e gliela volesse far pagare #gfvip - CheDonnait : Vuoi vedere che Lory Del Santo da scoop affidabili? Qua tutto torna #GFVIP - Unf_Tweet : - de2728 : Adua non mi è piaciuta perché se decidi di riprendere un rapporto, non ti comporti così; lei non ha perdonato Mass… -

Secondo Adua Del Vesco, Massimiliano Morra sarebbe gay. La bomba la ha sganciata ovviamente al Grande Fratello Vip, poche ore prima della diretta su Canale 5 di Alfonso Signorini di venerdì 2 ottobre.

