1 minuto in Borsa 2 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+5,12%). Le più forti vendite si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -2,92%. Lieve calo dello spread, che scende a +133 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, il valore dei Prezzi al Consumo è -0,3%. In Giappone, pubblicato il Tasso di Disoccupazione, pari a 3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future ...

