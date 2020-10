Walter Matthau | il burbero al verde e sciamannato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020), uno degli interpreti più talentuosi e versatili di Hollywood, non abbastanza premiato o conosciuto. Recitò in alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema, come Sciarada, La strana coppia, Fiore di Cactus, Pirati. Dall’andatura vagamente sbilenca, il suo metro e ottanta di altezza, una volta conosciuto è impossibile dimenticarsi di lui, dell’espressività e mimica del suo viso sornione capace di alternare umorismo e drammaticità. Un brontolone dal cuore tenero, come spesso si è divertito a caratterizzare i suoi ruoli, un fuoriclasse di tempi comici che ha segnato il genere insieme al suo amico e collega Jack Lemmon. Dai gelati allo schermo Figlio di immigrati russi di origine ebraica,nacque a New York nel 1920. ...