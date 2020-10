"Siamo sempre attenti". Federico Chiesa alla Juve? Le parole di Paratici fanno sperare i bianconeri (Di giovedì 1 ottobre 2020) No, la Juventus non ha chiuso il calciomercato. E men che meno ha rinunciato all'idea di aggiungere alla rosa una pedina fondamentale come Federico Chiesa, l'esterno d'attacco della Fiorentina che Rocco Commisso ha recentemente ribadito essere sul mercato. E il fatto che la Juve sia sulle tracce di Chiesa lo confermano in modo piuttosto inequivocabile le parole del ds, Fabio Paratici: "La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato", ha spiegato sornione dal Sheraton di Milano, in occasione della presentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) No, lantus non ha chiuso il calciomercato. E men che meno ha rinunciato all'idea di aggiungererosa una pedina fondamentale come, l'esterno d'attacco della Fiorentina che Rocco Commisso ha recentemente ribadito essere sul mercato. E il fatto che lasia sulle tracce dilo confermano in modo piuttosto inequivocabile ledel ds, Fabio: "Laattenta a quello che succede sul mercato, che sia pero un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato", ha spiegato sornione dal Sheraton di Milano, in occasione della presentazione ...

SanofiIT : In Sanofi siamo da sempre in campo per la salute e la prevenzione. Domani, dal nostro stabilimento di Anagni, inaug… - luigidimaio : L’obbiettivo del @Mov5Stelle è sempre stato quello di aggregare, di condividere principi e valori. Quello di unire,… - matteosalvinimi : ... una nave Ong diretta a Marsiglia dopo le proteste della Francia. Rendiamoci conto di dove siamo arrivati: ogni… - Annamar56834309 : RT @DolceRib: Non ci cerchiamo mai, perché ci siamo sempre. #Reciprocità - Dalla_SerieA : Paratici: 'Chiesa alla Juve? Sul mercato siamo sempre attenti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo sempre Paratici: "Chiesa alla Juve? Sul mercato siamo sempre attenti" Tuttosport Mayweather, stoccata a Marciano e Alì: ''Sono io il pugile più forte di tutti i tempi''

Il 43enne americano si racconta al podcast 'Shay Shay' definendosi il migliore di sempre. Per Cassius Clay tanti apprezzamenti per le battaglie ...

Scuola di Staggia, adeguamento statico: aggiudicati i lavori daun milione di euro

Intervento aggiudicato per la scuola media di Staggia Senese che sarà oggetto di un intervento di adeguamento statico. “Si è completato l’iter di ...

Il 43enne americano si racconta al podcast 'Shay Shay' definendosi il migliore di sempre. Per Cassius Clay tanti apprezzamenti per le battaglie ...Intervento aggiudicato per la scuola media di Staggia Senese che sarà oggetto di un intervento di adeguamento statico. “Si è completato l’iter di ...