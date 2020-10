Qualcuno ha minacciato l'interprete ucraina del processo per la morte di Rocchelli (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI Davanti al ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, si fa strada l'ipotesi di un'interprete intimidita che, se confermata, determinerebbe nuove tensioni nel processo d'appello al soldato Vitaly Markiv, condannato in primo grado a 24 anni per l'omicidio di Andy Rocchelli e dell'amico Andrei Mironov mentre documentavano il conflitto tra esercito ucraino e filorussi. Le minacce all''interprete La Corte d'Assise ha inviato alla Procura le dichiarazioni messe ieri a verbale da una testimone che racconta di essere a conoscenza delle minacce e di una richiesta di ritrattazione ai danni della donna ucraina chiamata dai giudici di Pavia in primo grado a tradurre le deposizioni di due senatori connazionali nell'udienza dell'8 febbraio 2019. Mittente, via telefono, un ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI Davanti al ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, si fa strada l'ipotesi di un'intimidita che, se confermata, determinerebbe nuove tensioni neld'appello al soldato Vitaly Markiv, condannato in primo grado a 24 anni per l'omicidio di Andye dell'amico Andrei Mironov mentre documentavano il conflitto tra esercito ucraino e filorussi. Le minacce all''La Corte d'Assise ha inviato alla Procura le dichiarazioni messe ieri a verbale da una testimone che racconta di essere a conoscenza delle minacce e di una richiesta di ritrattazione ai danni della donnachiamata dai giudici di Pavia in primo grado a tradurre le deposizioni di due senatori connazionali nell'udienza dell'8 febbraio 2019. Mittente, via telefono, un ...

