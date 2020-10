Navalny accusa | ' C' è Putin dietro al mio avvelenamento'

Agenzia_Ansa : L'oppositore Alexey Navalny accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere dietro al suo avvelenamento e fa sa… - Adnkronos : #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Navalny accusa: 'Dietro il mio avvelenamento c'è #Putin' - gattorosarosa : RT @Agenzia_Ansa: L'oppositore Alexey Navalny accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere dietro al suo avvelenamento e fa sapere c… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny accusa

L'oppositore russo Alexey Navalny accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere dietro al suo avvelenamento. Lo ha dichiarato in un'intervista alla rivista tedesca "Der Spiegel". "Io affermo che ..."Sono sicuro che dietro al mio avvelenamento ci sia Putin, è l'accusa del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny in un'intervista alla rivista settimanale tedesca Der Spiegel. "Non ho un'altra ...L’oppositore russo Alexey Navalny accusa il presidente russo Vladimir Putin di essere dietro al suo avvelenamento. Lo ha dichiarato in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel.