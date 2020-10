Inter, oggi è il giorno di Darmian. Pirola verso il prestito in Serie B (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteo Darmian pronto a diventare un giocatore dell’Inter Giornata importante per l’Inter che dopo il successo sul Benevento pensa agli ultimi innesti di mercato. In questo senso oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma. In uscita da segnalare Pirola, che va verso un prestito in Serie B. “oggi potrebbe essere la giornata decisiva per lo sbarco a Milano di Matteo Darmian: col Parma l’intesa c’è da mesi (2.5 milioni), idem col giocatore (2 milioni per 4 anni); la sensazione è che l’Inter voglia definire gli ultimi dettagli prima della giornata di campionato che vedrà i ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteopronto a diventare un giocatore dell’Giornata importante per l’che dopo il successo sul Benevento pensa agli ultimi innesti di mercato. In questo sensodovrebbe essere la giornata decisiva per l’arrivo di Matteodal Parma. In uscita da segnalare, che vauninB. “potrebbe essere la giornata decisiva per lo sbarco a Milano di Matteo: col Parma l’intesa c’è da mesi (2.5 milioni), idem col giocatore (2 milioni per 4 anni); la sensazione è che l’voglia definire gli ultimi dettagli prima della giornata di campionato che vedrà i ...

