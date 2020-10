Immuni non decolla, ma in Spagna e Francia va anche peggio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bonafede lancia l’idea di una maratona tv che inviti gli italiani a scaricarla, Franceschini è convinto che vada spinta, Azzolina spiega che si tratta di uno “strumento fondamentale per migliorare il tracciamento delle scuole”, mentre Sileri dai social invita tutti a usarla. Insomma, il governo all’unisono cerca di dare impulso a Immuni, visto che per ora l’app italiana di tracciamento è stata scaricata solo da 6,6 milioni (6.606.696) di persone, esclusi i minori di 14 anni, cifra che copre il 17% degli smartphone nel nostro Paese. Immuni non decolla, ma va meglio delle gemelle spagnola e franceseÈ vero, non decolla, ma va meglio rispetto alla media europea (11% di download contro il 10%) e soprattutto se messa a confronto con le sue gemelle di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bonafede lancia l’idea di una maratona tv che inviti gli italiani a scaricarla, Franceschini è convinto che vada spinta, Azzolina spiega che si tratta di uno “strumento fondamentale per migliorare il tracciamento delle scuole”, mentre Sileri dai social invita tutti a usarla. Insomma, il governo all’unisono cerca di dare impulso a, visto che per ora l’app italiana di tracciamento è stata scaricata solo da 6,6 milioni (6.606.696) di persone, esclusi i minori di 14 anni, cifra che copre il 17% degli smartphone nel nostro Paese.non, ma va meglio delle gemelle spagnola e franceseÈ vero, non, ma va meglio rispetto alla media europea (11% di download contro il 10%) e soprattutto se messa a confronto con le sue gemelle di ...

marcodimaio : Ha sicuramente delle limitazioni che devono essere sanate, ma scaricare #Immuni non costa nulla e, se lo facciamo t… - giusmo1 : Uno dei due senatori #M5S positivi al #coronavirus non ha scaricato l’app #Immuni “per motivi tecnici”. Urge tutorial. - piersileri : Per principio di massima precauzione vengono messe in quarantena più persone del necessario. Se tutti avessero scar… - rilellina : #Bonafede propone una maratona per scaricare #Immuni. Perché invece non fare una maratona per scaricare lui? - HuffPostItalia : Immuni non decolla, ma in Spagna e Francia va anche peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni non Possibile che per l’app Immuni non incontro mai positivi? “Troppo pochi l’hanno scaricata” BergamoNews.it Immuni non decolla, ma in Spagna e Francia va anche peggio

Immuni non decolla, ma va meglio delle gemelle spagnola e francese È vero, non decolla, ma va meglio rispetto alla media europea (11% di download contro il 10%) e soprattutto se messa a confronto con ...

Coronavirus, morto il medico curato con plasma iperimmune a Ischia

È morto il medico di Ischia curato con il plasma iperimmune. Da quattro mesi lottava contro le conseguenze dell'infezione da CoViD-19.

Immuni non decolla, ma va meglio delle gemelle spagnola e francese È vero, non decolla, ma va meglio rispetto alla media europea (11% di download contro il 10%) e soprattutto se messa a confronto con ...È morto il medico di Ischia curato con il plasma iperimmune. Da quattro mesi lottava contro le conseguenze dell'infezione da CoViD-19.