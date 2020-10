Gasperini | «Che risultato contro la Lazio Lo scudetto? Ci sarà più equilibrio» – VIDEO

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria dell’Atalantala. Le sue parole Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria dell’Atalantala. Le sue parole. ATALANTA PIÙ MATURA – «Sì facciamo cose migliori e siamo più consapevoli di noi, ma si può sempre migliorare. Lo? L’ho detto tante volte. In questo momento Inter, Juve e Napoli possono giocarselo, poi ci sono una schiera di squadre che sono in grado di fare tanti punti. Sarà una stagione più equilibrata, non ci saranno distanze come nel passato». Leggi su Calcionews24.com

marcomempi : @Alex_Piace E da dopo la finale di coppa italia che Inzaghi se la fa incartare da Gasperini. Ma è da lì che è costr… - giraparole : Non rompete le palle al Gasp #Gasperini che è un grandissimo allenatore e una grande persona. Lato @GenoaCFC è am… - Alex_Piace : ??Il mio punto dopo #LazioAtalanta ?? Dagli errori tattici di #Inzaghi, che si fa incartare la partita da Gasperini… - angiuoniluigi : RT @rassegnagram: #Local A #Bergamo c’è l’ @Atalanta_BC che continua a regalare gioie: il 4-1 alla @OfficialSSLazio è la 100.a vittoria nel… - NuovoSodo : Ieri ho notato che Gasperini - nonostante sia favorevole al ritorno dei 3 cambi - ne abbia fatti comunque 5. -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Che

Come da programma il WindFestival, che a oggi resta l’unico evento di action sport a ... Greta Benvenuti e la giovane promessa della PWA Under 15 Giulio Gasperi. Per lo Stand Up Paddle previsti due ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini allontana per il momento le ambizioni Scudetto ... Ma migliorarsi non significa che oggi possiamo parlare di scudetto. Oggi possono parlarne solo Juventus ...(di Arturo Minervini) - Lui e il gatto, ed io la volpe, siamo in società. Ci manca solo Bennato col suo giro di chitarra e si può iniziare a cantare con Antonio Conte e Gian ...