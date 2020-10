E’ morto il figlio di John Legend: tragedia per il cantante statunitense! Cos’è successo al piccolo Jack? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un risveglio terribile: dagli Stati Uniti arriva una notizia davvero tragica. Chrissy Teigen, moglie di John Legend, ha perso suo figlio. La modella 34enne, moglie del cantante statunitense, era alla sua terza gravidanza e nei giorni scorsi era stata ricoverata per dei problemi: “ogni volta che andavo in bagno sanguinavo. E sanguinavo anche stando sdraiata. Era come se avessi aperto un rubinetto al minimo lasciandolo aperto. State tranquilli, i medici sanno quello che fanno“, aveva rassicurato così i fan nelle sue Storie Instagram. Qualcosa però è andato storto: la placenta di Chrissy era debole e, purtroppo, la modella ed il cantante sono stati costretti a dire addio al loro figlioletto. Jack: questo il nome scelto per il ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un risveglio terribile: dagli Stati Uniti arriva una notizia davvero tragica. Chrissy Teigen, moglie di, ha perso suo. La modella 34enne, moglie delstatunitense, era alla sua terza gravidanza e nei giorni scorsi era stata ricoverata per dei problemi: “ogni volta che andavo in bagno sanguinavo. E sanguinavo anche stando sdraiata. Era come se avessi aperto un rubinetto al minimo lasciandolo aperto. State tranquilli, i medici sanno quello che fanno“, aveva rassicurato così i fan nelle sue Storie Instagram. Qualcosa però è andato storto: la placenta di Chrissy era debole e, purtroppo, la modella ed ilsono stati costretti a dire addio al loroletto.: questo il nome scelto per il ...

