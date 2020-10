DayDreamer, anticipazioni 3 ottobre: Sanem svela alla madre di essersi fidanzata con Can (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 3 ottobre a partire dalle 14:45, ritorna su Canale 5 DayDreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca che narra le vicende amorose di Can Divit e Sanem Aydin. Proprio i due protagonisti, riusciranno finalmente a godersi la loro relazione alla luce del sole, dopo che Sanem avrà trovato il coraggio di svelare alla madre Mevkibe di essersi fidanzata con Can. Intanto per Leyla, sarà in arrivo una cocente delusione. Emre infatti, a causa del ricatto di Aylin, si vedrà costretto a lasciarla senza alcuna spiegazione. DayDreamer, trama 3 ottobre: Emre lascia Leyla per colpa di Aylin L’attesa per i numerosissimi fan di DayDreamer sta per finire. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 3a partire dalle 14:45, ritorna su Canale 5-Le ali del sogno, la serie tv turca che narra le vicende amorose di Can Divit eAydin. Proprio i due protagonisti, riusciranno finalmente a godersi la loro relazioneluce del sole, dopo cheavrà trovato il coraggio direMevkibe dicon Can. Intanto per Leyla, sarà in arrivo una cocente delusione. Emre infatti, a causa del ricatto di Aylin, si vedrà costretto a lasciarla senza alcuna spiegazione., trama 3: Emre lascia Leyla per colpa di Aylin L’attesa per i numerosissimi fan dista per finire. ...

