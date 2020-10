Coronavirus, focolaio in rsa a Ginosa Marina: guariti 3 pazienti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sono guariti tre pazienti del focolaio di Coronavirus registrato nella Rsa Villa Genusia di Ginosa Marina, Taranto,. Lo rende noto l'Asl, spiegando che oggi sono state dimesse dal reparto di Malattie ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sonotredeldiregistrato nella Rsa Villa Genusia di, Taranto,. Lo rende noto l'Asl, spiegando che oggi sono state dimesse dal reparto di Malattie ...

capuanogio : Adesso la #SerieA trema: il #Genoa è diventato un focolaio di #Covid19 e per la prima volta si buca la 'bolla' del… - pattychiari65 : RT @ti_SIC: Coronavirus: focolaio in un gruppo di conoscenti - Bufalenet : Situazione particolare in Serie A che, dopo il focolaio da Coronavirus scoppiato in casa Genoa, potrebbe anche esse… - LaGazzettaWeb : Coronavirus, focolaio in rsa a Ginosa Marina (Ta): guariti 3 pazienti - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Oggi #1ottobre sono 29 i nuovi casi accertati di #covid-19. Si tratta del 3% delle persone testate ieri. Focolaio press… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, focolaio in rsa a Ginosa Marina: guariti 3 pazienti La Gazzetta del Mezzogiorno Genoa-Torino rinviata per Covid: «Focolaio partito da singolo caso»

Genoa, così si è sviluppato il focolaio «Quello del Genoa è un focolaio partito ... abbiamo dovuto valutare più attentamente questo gruppo di calciatori risultato positivo al Covid-19, per evitare ...

Melfi, approvato ODG su misure anti-covid per il Trasporto Pubblico Locale

si invita la Regione a procedere ad un’ampia campagna di screening dei lavoratori dell’area di San Nicola di Melfi al fine di verificare ulteriori casi di positività al Covid-19 ed evitare il rischio ...

Genoa, così si è sviluppato il focolaio «Quello del Genoa è un focolaio partito ... abbiamo dovuto valutare più attentamente questo gruppo di calciatori risultato positivo al Covid-19, per evitare ...si invita la Regione a procedere ad un’ampia campagna di screening dei lavoratori dell’area di San Nicola di Melfi al fine di verificare ulteriori casi di positività al Covid-19 ed evitare il rischio ...