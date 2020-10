Casi di legionella a Cremona | due pazienti ricoverati con la polmonite

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Duedidasono stati individuati all’ospedale Maggiore di. Si tratta di dueche fanno parte della famiglia e vivono in provincia, le loro condizioni sarebbero gravi. È quanto riporta oggi la Provincia di Crema, che cita le parole del primario di Pneumologia, Giancarlo Bosio: “Il Coronavirus non è e non è mai stata l’unica patologia in circolazione”. La situazione è stata segnalata all’Ats Val Padana che ha avviato i protocolli sanitari del caso.di: duein ospedale con laDue cremonesi sonoin gravi condizioni conda ...

Allarme in provincia di Cremona per la legionella. All’ospedale Maggiore sono ricoverate due persone, membri dello stesso nucleo familiare, con ...CREMONA (30 ottobre 2020) - Due cremonesi sono ricoverati in gravi condizioni con polmonite da legionella. Nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Maggiore non c’è stato tempo di festeggiare la dimis ...“Per come comunicato dall’Asp di Catanzaro, il caso di Legionellosi a Sellia Marina ha riguardato un’abitazione privata e che ha interessato una signora successivamente deceduta in Ospedale. Nel merit ...