Bonaccorsi: "Con Bravo innovation Hub imprenditori di domani"

Brindisi, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Bravo innovation Hub "è un progetto su cui abbiamo puntato tanto con Invitalia e non solo rappresenta un'occasione fondamentale per gli imprenditori di domani ma si sviluppa nel solco del nostro Piano strategico che vede nel binomio indissolubile tra turismo e cultura la sua grande forza. E' proprio questo binomio che rende l'Italia uno dei Paesi più attrattivi al mondo dal punto di vista turistico". Così Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, è intervenuta, con un video messaggio, alla presentazione Bravo innovation hub', l'acceleratore d'impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia.

