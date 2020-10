Ancora una rapina in una sala slot: ladro a volto coperto ruba mille euro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora una rapina ad una sala slot in città. Dopo quello che si è verificata ieri nei pressi delle Poste Centrali un altro atto violento è stato perpetrato ai danni di un esercizio commerciale di via Nuova Calore. Il ladro ha agito con modalità simili a quelle dell’azione precedente. Un uomo con il volto coperto (a quanto pare da un cappello), si è presentato questo pomeriggio all’interno del locale, nella zona centrale della città, e ha dapprima spintonato il titolare e poi portato via dalla cassa circa 1.000 euro. Su questo nuovo colpo sta indagando la Polizia di Stato con la squadra Volante e la Squadra Mobile che evidentemente stanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –unaad unain città. Dopo quello che si è verificata ieri nei pressi delle Poste Centrali un altro atto violento è stato perpetrato ai danni di un esercizio commerciale di via Nuova Calore. Ilha agito con modalità simili a quelle dell’azione precedente. Un uomo con il(a quanto pare da un cappello), si è presentato questo pomeriggio all’interno del locale, nella zona centrale della città, e ha dapprima spintonato il titolare e poi portato via dalla cassa circa 1.000. Su questo nuovo colpo sta indagando la Polizia di Stato con la squadra Volante e la Squadra Mobile che evidentemente stanno ...

NicolaPorro : Demonizzare, criminalizzare e eliminare l'avversario. Il caso #Cosentino dimostra ancora una volta il malfunzioname… - Cuamm : Grazie @JohannesBuckler per aver scelto di raccontare la storia di Maria Bonino. In una sua lettera scriveva che 'r… - sscnapoli : ?? | Ancora una volta #Decò è Sponsor Istituzionale della SSC Napoli. Si rinnova la collaborazione tra le due societ… - marrmat : ? ATTENZIONE ? Domani sera, durante la puntata di #BayYanlis, oltre all'hashtag della puntata, aggiungiamo… - serieTVfollower : RT @Cinzy08_: Noi siamo ancora qui,sperando in un miracolo,perché una serie come #BayYanlis non può finire così! stiamo qui per voi Can e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una "Zerologon”: la vulnerabilità che dimostra ancora una volta l'importanza del Virtual Patching Data Manager Online Nuovo esposto di Atlantia alla Consob: le parole dei ministri a mercati aperti danneggiano gli azionisti

Il titolo della società, proprietaria di Autostrade, è stato sospeso per eccesso di ribasso nel pomeriggio. Sotto accusa le dichiarazioni di Patuanelli e De Micheli. Ecco la lettera di Chieppa (Presid ...

Alassio, interventi per oltre un milione di Euro per i danni del maltempo e delle mareggiate

Dalle berme del Torrione alla massicciata della Cappelletta, dal Rio Serre al Rio Palmero ecco gli interventi al via. Affidati i cantieri ...

Il titolo della società, proprietaria di Autostrade, è stato sospeso per eccesso di ribasso nel pomeriggio. Sotto accusa le dichiarazioni di Patuanelli e De Micheli. Ecco la lettera di Chieppa (Presid ...Dalle berme del Torrione alla massicciata della Cappelletta, dal Rio Serre al Rio Palmero ecco gli interventi al via. Affidati i cantieri ...