Allerta meteo in Emilia Romagna, scuole chiuse in molti comuni (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Protezione Civile ha diramato un’Allerta meteo, con bollino rosso in montagna e arancione in collina, che ha convinto molti comuni a chiudere le scuole. Allerta meteo su una buona parte dell’Emilia Romagna nella giornata di domani. La Protezione Civile della Regione segnala infatti bollino rosso in montagna e arancione in collina. Diversi comuni hanno … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Protezione Civile ha diramato un’, con bollino rosso in montagna e arancione in collina, che ha convintoa chiudere lesu una buona parte dell’nella giornata di domani. La Protezione Civile della Regione segnala infatti bollino rosso in montagna e arancione in collina. Diversihanno … L'articolo proviene da .

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo a partire dalle 20 di stasera ?? ZONE B,C,E (costa savonese, provin… - Piacenza_Online : Allerta meteo rossa domani in montagna. Scuole chiuse a Farini e Ferriere. Attese raffiche di vento anche a 100 chi… - infoitinterno : Vento, allerta meteo rossa per tutta la montagna dell'Emilia Romagna -