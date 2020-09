Uscite Sky e Now Tv ottobre 2020 | We Are Who We Are | Lovecraft Country | Terminator | The Walking Dead

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 30 settembre 2020)Sky e Now TvSerie tv e Film in streaming su Now Tv. Ecco i Film in prima tvSky e Now Tv– Un mese particolarmente ricco per gli appassionati di serie tv su Sky, meno per i film anche se sono tante le prime tv che riempiono il mese di Sky e di Now Tv. Sul fronte seriale se il lockdown ha rallentato i canali Fox troppo legati alla programmazione broadcast americana, è Sky Atlantic a farla da padrone con un mese ricco di prime tv d’autore imperdibili. Spicca soprattutto We Are Who We Are la produzione Sky – HBO di Luca Guadagnino, racconto di crescita e scoperta di sè di un gruppo di giovani all’interno di una base americana in Italia. Arriva in contemporanea con gli USA la miniserie The Good Lord Bird e avremo ...