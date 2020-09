Su Call of Duty: Warzone c’è stato un blocco di massa di 20mila giocatori (Di mercoledì 30 settembre 2020) Call of Duty: Warzone (foto: Activision)Imbrogliare ai videogiochi è disonorevole. Questa è la lezione che hanno imparato circa 20mila giocatori di Call of Duty: Warzone a cui Activision ha disattivato l’account, poiché sorpresi a imbrogliare utilizzando un popolare trucco per questo tipo di gioco. Lo racconta Motherboard. Il 28 settembre Activision, società sviluppatrice del popolare videogioco sparatutto in prima persona, ha calato la falce in maniera definitiva e senza possibilità di ricorso su tantissimi utenti, dopo aver rilevato che questi utilizzavano Engine Owning, un software in grado di attivare diversi trucchi all’interno del videogioco. Una mira automatica, vedere attraverso le pareti, ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 settembre 2020)of(foto: Activision)Imbrogliare ai videogiochi è disonorevole. Questa è la lezione che hanno imparato circadiofa cui Activision ha disattivato l’account, poiché sorpresi a imbrogliare utilizzando un popolare trucco per questo tipo di gioco. Lo racconta Motherboard. Il 28 settembre Activision, società sviluppatrice del popolare videogioco sparatutto in prima persona, ha calato la falce in maniera definitiva e senza possibilità di ricorso su tantissimi utenti, dopo aver rilevato che questi utilizzavano Engine Owning, un software in grado di attivare diversi trucchi all’interno del videogioco. Una mira automatica, vedere attraverso le pareti, ...

PlayStationBit : NACON presenta il nuovo controller dedicato a Call of Duty #nacon #controller #cod - Info_e_Games : Call of Duty Warzone: nuovo giro di ban, c’è anche uno streamer - - Multiplayerit : Call of Duty: Warzone Stagione 6 porta con sé diversi problemi, Activision indaga - GamingToday4 : Call of Duty: Modern Warfare e Warzone: anche il nuovo aggiornamento è una mazzata - GameSailors : Call of Duty: Modern Warfare e Warzone - Trailer ufficiale della Stagione 6 - Trailer -