Staff in rivolta per la quarantena | la regina Elisabetta è furibonda

Francesca Rossi Lo Staff della regina Elisabetta si rifiuta di trascorrere il mese di dicembre e una parte di gennaio in quarantena a Sandringham e Sua Maestà, per la prima volta da 33 anni a questa parte, potrebbe essere costretta a rivedere le sue abitudini Era il 1988 quando la regina Elisabetta inaugurò la tradizione di festeggiare il Natale a Sandringham, la residenza nel Norfolk ereditata dal padre, Giorgio VI, nel 1952. Prima di quella data la royal family aveva trascorso spesso le festività natalizie (e pasquali) a Windsor. Sono, quindi, 33 anni che la regina Elisabetta trascorre sei settimane a Sandringham, una delle sue residenze preferite. Molti eventi importanti della vita di Sua Maestà si sono svolti ...

