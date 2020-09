Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumentare i contagi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) I sindacati confederali della Scuola bussano alle porte di palazzo Madama e Montecitorio. Dopo l’uscita in Gazzetta ufficiale delle date del concorso per i precari (si partirà il 22 ottobre), i segretari nazionali della Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil, Snals e Gilda hanno scritto una lettera ai parlamentari per chiedere di sospendere le prove volute dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Una prima richiesta di rinvio avanzata dal Partito Democratico è già stata respinta dall’inquilina di viale Trastevere, ma ora le organizzazioni sindacali sollecitano direttamente l’intervento del Parlamento. “Avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria lo svolgimento delle prove del concorso straordinario (e a seguire un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Iconfederali dellabussano alle porte di palazzo Madama e Montecitorio. Dopo l’uscita in Gazzetta ufficiale delle date delper i(si partirà il 22 ottobre), i segretari nazionali della Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno scritto una lettera aiper chiedere di sospendere le prove volute dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Una prima richiesta di rinvio avanzata dal Partito Democratico è già stata respinta dall’inquilina di viale Trastevere, ma ora le organizzazioni sindacali sollecitano direttamente l’intervento del Parlamento. “Avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria lo svolgimento delle prove delstraordinario (e a seguire un ...

fattoquotidiano : Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumen… - cislscuolalomb : CONCORSO STRAORDIANRIO: LETTERA DEI SINDACATI SCUOLA AI GRUPPI PARLAMENTARI. SOSPENDERE LE PROVE E AVVIARE PERCORS.… - rockyguy1984 : MIUR E SINDACATI SCUOLA : ANNULLAMENTO CONCORSO DOCENTI DURANTE IL COVID-19 - italiaserait : Scuola, “Il concorso straordinario rischia di far aumentare i contagi” i sindacati ne chiedono lo stop - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Scuola, sindacati chiedono stop concorso: 'Rischio aumento contagi' -