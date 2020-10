Ritiro rifiuti, l’Asia terrà un incontro con gli amministratori di condominio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia, di concerto con il Comune di Benevento, comunica che terrà un incontro con alcuni amministratori di condominio del rione Ferrovia (piazza Mario Mazzeo) per esporre loro l’esigenza di rispettare art. 4 dell’ordinanza sindacale n.3 del 2020 che impone la detenzione dei carrellati nelle aree di pertinenza condominiale e di esporli sulla strada pubblica esclusivamente nei giorni e negli orari previsti per il conferimento. “Sarà l’occasione – ha sottolineato l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – per ascoltare eventualità criticità che dovessero manifestarci e trovare insieme rimedi per evitare che i carrellati condominali siano lasciati su strada, condizione quest’ultima che compromette ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia, di concerto con il Comune di Benevento, comunica che terrà uncon alcunididel rione Ferrovia (piazza Mario Mazzeo) per esporre loro l’esigenza di rispettare art. 4 dell’ordinanza sindacale n.3 del 2020 che impone la detenzione dei carrellati nelle aree di pertinenza condominiale e di esporli sulla strada pubblica esclusivamente nei giorni e negli orari previsti per il conferimento. “Sarà l’occasione – ha sottolineato l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – per ascoltare eventualità criticità che dovessero manifestarci e trovare insieme rimedi per evitare che i carrellati condominali siano lasciati su strada, condizione quest’ultima che compromette ...

angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Palermo, numero verde per il ritiro ingombranti: 'La metto in lista, c'è gente che aspetta da agosto': Abbiamo chiamato i… - RRmpinero : RT @RepubblicaTv: Palermo, numero verde per il ritiro ingombranti: 'La metto in lista, c'è gente che aspetta da agosto': Abbiamo chiamato i… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Palermo, numero verde per il ritiro ingombranti: 'La metto in lista, c'è gente che aspetta da agosto': Abbiamo chiamato i… - RepubblicaTv : Palermo, numero verde per il ritiro ingombranti: 'La metto in lista, c'è gente che aspetta da agosto': Abbiamo chia… - AriannaCecchini : La maleducazione non ha veramente limiti. Per chi ancora non lo sapesse esiste un servizio GRATUITO di ritiro dei r… -