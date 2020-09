Previsioni meteo, sarà un Weekend terribile con lo scirocco: super caldo fino a +34°C al Sud, forte maltempo al Nord (Di mercoledì 30 settembre 2020) Previsioni meteo – Il prossimo fine settimana si annuncia a due facce sull’Italia, anche se prevarrà e farà certamente più clamore quella brutta legata al maltempo. Sulle regioni settentrionali e su quelle del medio-alto Tirreno, la parola d’ordine sarà perturbabilità, con maltempo talora violento e rischio di gravi dissesti di tipo idro-geologico. Sulle aree del medio-basso Adriatico, ma soprattutto su quelle meridionali, oltre al tempo più asciutto e soleggiato in gran parte, salvo qualche disturbo soltanto sulla Campania, si avrà una consistente ondata di caldo, relativamente al periodo, seppure breve. Naturalmente non si tratterà di una classica alta pressione Nordafricana alla conquista di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Il prossimo fine settimana si annuncia a due facce sull’Italia, anche se prevarrà e farà certamente più clamore quella brutta legata al. Sulle regioni settentrionali e su quelle del medio-alto Tirreno, la parola d’ordine sarà perturbabilità, contalora violento e rischio di gravi dissesti di tipo idro-geologico. Sulle aree del medio-basso Adriatico, ma soprattutto su quelle meridionali, oltre al tempo più asciutto e soleggiato in gran parte, salvo qualche disturbo soltanto sulla Campania, si avrà una consistente ondata di, relativamente al periodo, seppure breve. Naturalmente non si tratterà di una classica alta pressioneafricana alla conquista di ...

