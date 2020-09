Oroscopo Paolo Fox 30 Settembre 2020 | Previsioni Ariete | Toro | Cancro e Gemelli

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 30 settembre 2020)Fox: Combatti, abbi un atteggiamento o corri un rischio! Quando a volte vuoi deviare dal percorso sano, ricorda che è come gestisci questi impulsi che conta davvero. Non siamo automi programmati per “biologico” e “integrale” – siamo esseri umani che amano la torta al cioccolato e la panna montata! Uno stile di vita equilibrato è ciò per cui ti sforzi. Se vuoi concederti, divertiti con tutti i mezzi – bevi molta acqua insieme a, OK? (E rispetta anche la tua voglia di succo di carota quando arriva!)Fox: Chi lascia la strada vecchia per quella nuova… Potresti sentire di essere sulle montagne russe con la persona che ami. Un giorno è tutta una ...