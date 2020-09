Napoli, l'esito dei tamponi: non ci sono positivi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Napoli - " sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center ". Lo scrive il Napoli su Twitter. , ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020)- "tutti negativi ieffettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimisaranno effettuati domani pomeriggio al Training Center ". Lo scrive ilsu Twitter. , ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun tampone positivo in casa #Napoli ? - enrydamy : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Nessun tampone positivo in casa #Napoli ? - CalcioWeb : #Napoli, arrivo l'esito dei tamponi: sono tutti negativi! - - dagoool19 : RT @calciomercatoit: +++ #Napoli - UFFICIALE?? tutti negativi i tamponi effettuati +++ - AleAuz86 : La gara con la Juve va rinviata almeno a lunedì nell'attesa degli ultimi tamponi e in modo che il Napoli possa anda… -