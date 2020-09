Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico scoppia la polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Maria Monsè ha portato la figlia 14enne dal chirurgo plastico ed è subito polemica. Sul settimanale “Nuovo”, Maria Monsè ha rivelato di aver portato la figlia dal chirurgo per un ritocchino al naso. Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram, pubblica l’anticipazione: «Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba” sul naso. E racconta tutti i dettagli al settimanale Nuovo. ‘Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì’, spiega la ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 30 settembre 2020)Monsè hato ladaled è subito. Sul settimanale “Nuovo”,Monsè ha rivelato di averto ladalper un ritocchino al naso. Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram, pubblica l’anticipazione: «Primo ritocchino a 14 anni.MonsélaPerladalestetico per correggere la “gobba” sul naso. E racconta tutti i dettagli al settimanale Nuovo. ‘Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì’, spiega la ...

Giuseppinatatan : Maria Monsé porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico. E la copertina di Nuovo lo racconta (spoiler: no fiction,… - federicomyangel : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - MonicaRovacchi : @doveholatesta E chi sarebbe Maria Monse' ? - BITCHYFit : Selvaggia Lucarelli attacca Maria Monsè che ha fatto rifare il naso alla figlia: “Assistenti sociali subito” - mariomariamario : @stanzaselvaggia vorrei capire oltre a stare in costume per 20 anni che ha fatto nella vita questa VIP.MARIA MONSÈ ?? ?? ?? -

