Licola | focolaio Covid al centro d’accoglienza | 14 migranti e 3 operatori positivi

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020)all’interno dell’Hotel Circe,al virus. Sono 14 ie i 3 glial tampone per coronavirus residenti alaccoglienza di, ex Hotel Circe.Dopo il primo caso, emerso circa una settimana fa, in pochi giorni si è registrato un contagio a … L'articoloald’accoglienza: 14e 3Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.