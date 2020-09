La regina Elisabetta II infuriata con i domestici

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni del “Sun”, lo staff delle residenze reali sarebbe sul piede di guerra: il piano anti-Covd obbligherebbe ia rimanere in isolamento con laII e il principe Filippo per tutta la durata delle feste natalizie nella residenza di Sandringham.II, di recente, si sarebbecon lo staff delle residenze reali dei Windsor. Molti dipendenti di corte, infatti, non sarebbero disponibili aArticolo completo: dal blog SoloDonna