Instagram è il terzo incomodo nella gestione dei diritti degli influencer?

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’marketing è un business, in alcuni casi, molto remunerativo. È una tipologia di marketing che si sposa perfettamente con piattaforme digitali con centinaia di milioni di scritti che ora stanno integrando e implementando anche soluzioni di ecommerce in grado di accelerare il tasso di conversione da follower a consumatore. Pensiamo per esempio ao alla piattaforma Little Red Book che si rivolge al mondo asiatico: in entrambi i casi l’ecommerce è ormai integrato. I numeri sono in costante crescita e si stima che nel 2019 il mercatomarketing abbia raccolto investimenti in crescita del 45% e un’alta soddisfazione da parte dei brand. Cresce quindi anche il numero didi professione. Alcuni ci sono letteralmente ...