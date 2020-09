Il Gundam robot gigante fa i suoi primi passi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Gundam robot gigante, modello RX-78-2, è in costruzione dall'inizio di quest'anno e dovrebbe fare il suo grande debutto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Nonostante le Olimpiadi siano state annullate a causa della pandemia dovuta al coronavirus, l’attesa generata dalla società giapponese Gundman Factory che si è impegnata nella costruzione del mastodontico robot Gundam RX-78-2 non sono affatto diminuite, anzi. I giapponesi non hanno solo una tradizione centenaria nell'utilizzo delle mascherine chirurgiche, risalente ai tempi della tremenda influenza spagnola del 1918, ma Tokyo, oltre a essere la metropoli con il maggior numero di stelle Michelin è anche la superpotenza della robotica. Risale ormai al gennaio 2020 la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il, modello RX-78-2, è in costruzione dall'inizio di quest'anno e dovrebbe fare il suo grande debutto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Nonostante le Olimpiadi siano state annullate a causa della pandemia dovuta al coronavirus, l’attesa generata dalla società giapponese Gundman Factory che si è impegnata nella costruzione del mastodonticoRX-78-2 non sono affatto diminuite, anzi. I giapponesi non hanno solo una tradizione centenaria nell'utilizzo delle mascherine chirurgiche, risalente ai tempi della tremenda influenza spagnola del 1918, ma Tokyo, oltre a essere la metropoli con il maggior numero di stelle Michelin è anche la superpotenza dellaica. Risale ormai al gennaio 2020 la ...

HuffPostItalia : Gundam diventa realtà. Il robot alto 18 metri muove i suoi primi passi in Giappone - fumettologica : In Giappone è stata costruita una replica a dimensioni reali del robot Gundam, che in questi giorni ha eseguito i p… - JustNerd_IT : #Gundam: annunciata la data in cui il robot gigante di #Yokohama camminerà sul porto - Leggi l'articolo completo su… - zazoomblog : Il robot Gundam è finalmente realtà - #robot #Gundam #finalmente #realtà - Tengu86 : RT @SimoneGiani2: In Giappone hanno realizzato un robot Gundam alto 18 metri e che si muove da solo. Se ho capito come funziona in Italia d… -