Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Per Briatore ho sacrificato la mia vita" e Briatore " Se è sacrifico vivere in una casa di 1000 mq ci rinunci" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello dopo che il tampone è risultato negativo e da allora, pare, che stia a suo agio e che si stia divertendo molto. A detta sua ha ritrovato quella leggerezza che le mancava e che la rende felice. Elisabetta Gregoraci parla dell'ex marito Flavio Briatore e dice: "Per lui ho sacrificato la mia vita" EIisabetta Gregoraci è stata molto dura con il suo ex marito, Flavio Briatore e, parlando con Matilde Brandi ha detto: "Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. Poi è arrivato lui, una figura forte, non potevo fare la ...

