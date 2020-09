Fidanzati uccisi a Lecce | trovati altri biglietti con il piano per l’omicidio a casa di De Marco | il massacro doveva durare un’ora e mezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilprevedeva che ildi Daniele De Santis ed Eleonora Manta sarebbe durato un’ora e. Durante la perquisizione nelladi Antonio Dein via Fleming agli investigatori ritengono di aver trovato una conferma a quanto già ricostruito grazie ai 5ninel cortile del condominio di via Montello 2: un altro foglietto manoscritto con il cronoprogramma dettagliato del delitto. Per portare a termine il duplice omicidio e cancellare le tracce, il 21enne studente di Scienze infermieristiche avrebbe stilato una serie di azioni da compiere in un tempo prestabilito per un totale di 90 minuti. Sul foglio sequestrato è riportato a mano il percorso da seguire, sono cronometrati anche i tempi di ...